Professora condenada por homicídio vivia de esquemas em Cabo Verde

Fernanda Baltazar, a professora portuguesa que estava fugida à Justiça depois de matar o noivo com gelo seco em Lisboa, vivia de expedientes em Cabo Verde, onde dizia que continuava a dar aulas. Afinal não estava ligada ao ensino e arranjava dinheiro seduzindo estranhos com doenças imaginárias e roubando nos supermercados para sobreviver. Já foi detida e está na cadeia central da Cidade da Praia.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã.