Professores já se podem candidatar a casas acessíveis

Há apenas 29 habitações disponíveis em Lisboa e Portimão. Quem mora mais longe tem prioridade.

Os professores que concorrem este ano à Contratação Inicial e à Mobilidade Interna já se podem candidatar a casas a preços acessíveis do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), mas só há 29 disponíveis - 14 em Lisboa e 15 em Portimão – através do protocolo assinado em março entre a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e o IHRU.

O primeiro critério para atribuição é a maior distância em linha reta da residência permanente à escola de colocação, o segundo é o menor rendimento per capita do agregado familiar e o terceiro é o menor número de ordem na lista da mobilidade interna ou da contratação inicial. Sempre que houver empate num critério aplica-se, sucessivamente, o critério seguinte. Se mesmo assim persistir um empate, realiza-se um sorteio, que é transmitido em direto, por streaming, no site da DGAE.

Professores que não se façam acompanhar pelo agregado familiar terão de declarar que aceitam partilhar casa com outros colegas, segundo as condições de elegibilidade para concorrer ao Programa de Apoio ao Arrendamento de habitações a atribuir pelo IHRU. Só podem concorrer professores que residam a 60 quilómetros ou mais da escola onde ficaram colocados, sendo a a distância medida em linha reta entre as duas sedes de concelho.

Os sindicatos criticam estas medidas, considerando-as insuficientes para resolver o problema dos professores deslocados que não têm condições para pagar as rendas muito elevadas praticadas sobretudo em Lisboa e no Algarve. "O número de casas é ridículo e insuficiente para resolver o problema, sabendo que há milhares de professores, sobretudo do norte, a concorrer para Lisboa e Algarve", disse ao CM José Feliciano Costa, secretário-geral adjunto da Fenprof.

O Ministério da Educação afirma que este é "um trabalho conjunto com o Ministério da Habitação, que é para continuar, aprofundar e expandir".