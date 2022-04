Proibido uso de colunas de som e altifalantes nas praias do Rio de Janeiro

Aparelhos poderão ser confiscados pelas autoridades locais.

A partir desta terça-feria, 26 de abril, passa a ser proibido usar colunas de som ou altifalantes para ouvir música no areal das praias do Rio de Janeiro, no Brasil. A nova lei foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e publicada no Diário Oficial do município esta terça-feira.