Promessa cumprida: José Mourinho oferece ténis de 800 euros a Afena-Gyan por marcar golo

O treinador português José Mourinho tinha prometido ao jogador da Roma Felix Afena-Gyan que lhe compraria um par de ténis de 800 euros se marcasse um golo.O jovem avançado de 18 anos marcou não um, mas dois golos quando entrou em campo aos 75 minutos para dar a vitória à Roma no jogo frente ao Génova.Mourinho tinha prometido e cumpriu com a sua palavra. Esta segunda-feira, o técnico português presenteou o jogador com o merecido par de ténis.O vídeo do momento foi partilhado por Felix Afena-Gyan, que aparenta estar radiante com o prometido presente de José Mourinho.