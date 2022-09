"Prometo seguir o exemplo de amor e serviço da minha mãe": O primeiro discurso do Rei Carlos III ao país

Rei aprovou que o dia do funeral de Isabel II será feriado nacional - em Inglaterra, no País de Gales, na Irlanda do Norte e na Escócia.

Grupo de conselheiros

Cerimónia de proclamação do novo rei britânico está a decorrer, na manhã deste sábado, no Palácio de St. James, residência principal do monarca, em Inglaterra. É a primeira vez, na história do Reino Unido, que esta cerimónia é transmitida em direto na televisão.já assinou a proclamação, incluindo o novo príncipe de Gales, William, a rainha Consorte, Camilla e a primeira-ministra britânica, Liz Truss.Na segunda parte da cerimónia

Durante a cerimónia o Rei aprovou que o dia do funeral de Isabel II será feriado nacional - em Inglaterra, no País de Gales, na Irlanda do Norte e na Escócia - mas a data do funeral não foi ainda confirmada.