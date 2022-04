Promoção de Ivo Rosa na Relação pode levar à prescrição no caso BES

Crimes de Ricardo Salgado no caso estão próximos de prescrever.

Era o anúncio esperado, com a consequência esperada. Quando em outubro do ano passado foi sorteado Ivo Rosa para fazer a instrução do processo BES, o magistrado já sabia o fim da história. Afastava Carlos Alexandre do processo que senta Ricardo Salgado no banco dos réus, enquanto se candidatava para juiz desembargador. E era certo que a graduação seria conhecida em abril - o que de facto aconteceu esta terça-feira - e decorria da lei de que o juiz só ficaria com os processos que já estivessem na fase de debate instrutório.

O caso de Salgado - com muitos dos crimes a ameaçarem a prescrição - não é seguramente um deles. A instrução ainda nem começou e os percalços têm sido muitos. Ivo Rosa tem agora um processo disciplinar por estar recorrentemente a criticar - e a anular - as decisões de Carlos Alexandre, o que faz com que a vaga para a Relação fique congelada até que haja decisão. Nos últimos dias também foi levantada outra questão: Ivo Rosa teve uma intervenção na fase de inquérito do processo BES, o que à luz da nova lei o impede de conduzir a instrução do caso em questão.