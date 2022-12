Proteção civil alerta para agravamento do estado do tempo na madrugada de Natal

Período mais crítico é esperado entre as 00h e as 12h do dia 25 de dezembro.

A proteção civil alertou este sábado para o risco de cheias, inundações, deslizamentos de terras e arrastamento de objetos, devido à previsão de agravamento do estado do tempo na madrugada de domingo, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil contactou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que deu conta de uma "previsão meteorológica para as próximas horas" que aponta para "o agravamento do estado do tempo devido à precipitação prevista para os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Viseu, Guarda e Castelo Branco".

O período mais crítico é esperado entre as 00h e as 12h do dia 25 de dezembro, acrescenta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em comunicado.