Proteção Civil recolhe bode violento que atacou idosa em Abrantes

Maria Silvestre acabou por morrer. Ministério Público está a investigar. Animal está agora numa propriedade privada.

A Proteção Civil de Abrantes recolheu esta terça-feira o bode que atacou uma mulher na aldeia do Pego a 25 de agosto. A mulher morreu no hospital de Abrantes e o Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu inquérito por suspeita de erro clínico.Leia a notícia na integra no Correio da Manhã