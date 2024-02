Protesto dos agricultores condicionam acesso à Ponte Vasco da Gama e bloqueiam Baixa de Coimbra

Manifestantes reclamam a valorização do setor e condições justas. Estão desde ontem a bloquear várias estradas do País.

Os agricultores estão esta quinta-feira na rua com os seus tratores, de norte a sul, reclamando a valorização do setor e condições justas, num protesto que deverá bloquear várias estradas, tal como tem acontecido em outros pontos da Europa. O protesto começou ontem com várias estradas cortadas e fronteiras bloqueadas.

Em causa está uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, que teve início pelas 6h00.

O protesto decorre depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Segundo um comunicado divulgado na passada quarta-feira, os agricultores reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da atividade.

O movimento, que se apresenta como espontâneo e apartidário, garantiu que os agricultores portugueses estão preparados para "se defenderem do ataque permanente à sustentabilidade, à soberania alimentar e à vida rural".

O protesto também tem crescido em países como Espanha, Bélgica, Grécia, Alemanha ou Itália.