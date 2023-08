Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arouca ajuda mãe a salvar duas crianças de carro em chamas

Vítor Brandão e um amigo ajudaram a retirar as crianças, com cerca de cinco anos.

O pior podia ter acontecido, esta tarde de segunda-feira, a uma família de uma mãe e dois filhos com cerca de 5 anos. O carro em que seguiam, na Feira, começou a arder. As chamas deflagraram na zona do motor e rapidamente ameaçavam alastrar-se rapidamente a toda a viatura.A mãe conseguiu sair para o exterior e numa altura em que passava por momentos de grande aflição para retirar as duas crianças das cadeiras de retenção, foi ajudada por várias pessoas, entre elas Vítor Brandão.O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arouca passou de forma ocasional pelo local e apercebeu-se da aflição da mulher. Vítor Brandão e um amigo pararam e ajudaram a retirar as crianças do carro já em chamas.Os filhos da mulher escaparam por isso ilesos sem qualquer tipo de ferimentos. O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arouca e o amigo usaram extintores para tentarem apagar as chamadas mas foi necessária a intervenção dos bombeiros da Feira e de Esmoriz para extinguir o fogo.O alerta para o incêndio rodoviário na via de ligação da A29 em Maceda à A1 na Feira foi dado, cerca das 17h00.O carro ficou destruído mas uma tragédia familiar poderá ter sido evitada pelo espírito de solidariedade.