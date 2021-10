Provocações nas redes sociais culminam com morte de jovem de 19 anos no metro das Laranjeiras

Suspeitos são jovens já com antecedentes criminais e estudam no Ensino Profissional.

São jovens já com antecedentes criminais e estudam no Ensino Profissional. De bairros rivais, usaram as redes sociais para trocar ameaças que, quarta-feira à tarde, resultaram em tragédia. É desta forma que a PJ enquadra o homicídio de Rafael Vaz Lopes, o jovem de 19 anos morto com duas facadas numa emboscada na estação do Metro das Laranjeiras, em Lisboa, onde sempre passava à saída das aulas.Leia toda a história no Correio da Manhã