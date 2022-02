"Próximas 24 horas" serão cruciais para a Ucrânia, defende presidente ucraniano

Declaração foi proferida numa conversa com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que "as próximas 24 horas" serão "cruciais" para a Ucrânia, indicou em conversa com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O prognóstico foi feito numa conversa por telefone no domingo à noite, no qual o chefe do Governo britânico, segundo um porta-voz, disse a Zelensky que faria todo o possível para "garantir que a ajuda defensiva do Reino Unido e aliados chegue à Ucrânia".

"O primeiro-ministro elogiou a coragem do povo ucraniano após a invasão russa e elogiou a liderança do presidente Zelensky diante de tamanha adversidade. A resistência do povo ucraniano foi heróica", disse a mesma fonte.