PS e Governo bloqueiam regresso de debate quinzenal com António Costa

PS defende que não pode haver debates quinzenais depois da entrega do Orçamento do Estado.

Não houve consenso entre os partidos para marcar o regresso do debate quinzenal com António Costa. Os partidos da oposição defendem que o primeiro-ministro devia ir ao parlamento em outubro mas a maioria e o Governo bloquearam essa hipótese.



O regimento diz que não pode haver debates quinzenais na quinzena a seguir a uma moção de censura - aconteceu esta terça-feira - e o PS defende que não pode também acontecer depois da entrega do orçamento - dia 10.

Os partidos da oposição consideram que o regimento apenas limita os debates quinzenais na altura do debate do Orçamento do Estado que apenas começa no dia 26.



O PSD diz que o PS e o Governo não estão disponíveis para marcar a presença do primeiro-ministro antes do orçamento e culpa o Chega por ter ajudado o Governo.



A Iniciativa Liberal (IL) considera bizarra a leitura que o PS e o Governo fazem para bloquear a retoma dos debates quinzenais.



O Bloco de Esquerda também culpa o Chega por ter ajudado a adiar o debate quinzenal e diz que o PS ficou isolado. O Livre considera que o partido de André Ventura foi desleal ao Parlamento ao ter marcado a moção de censura.



O PCP também queria Costa no Parlamento no início de outubro, afirmando que "o Governo não pode fugir". O PAN fala em "triste espetáculo" e defende a reposição.



Já o Chega rejeita a responsabilidade no adiamento dos debates quinzenais e culpa exclusivamente o executivo.