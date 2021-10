PSD anuncia voto contra o Orçamento do Estado para 2022

O Partido Social-democrata anunciou que vai votar contra o Orçamento do Estado 2022 (OE). "Vou dizer à direção nacional para votar contra", disse Rui Rio.

Rui Rio explicou, após audiência com o Presidente da República, que o "Orçamento não tem uma estratégia a longo prazo", acrescentando que o mesmo "não privilegia o apoio às empresas, tem lá apenas algum dinheiro do PRR porque o dinheiro para as empresas é muito escasso".

Rui Rio diz que "neste momento há uma situação muito grave relativamente ao preço dos combustíveis, mais pela carga fiscal do que pelo preço do produto. Impunha-se que este Orçamento do Estado tivesse uma resposta para esta situação baixando a carga fiscal dos combustíveis".

Segundo o deputado do PSD "o setor da restauração foi muito afetado pela pandemia pelo que era justo que o OE tivesse uma resposta para esta situação conjuntural, como a redução do IVA por dois anos para ajudar esse setor".

O Partido continua a acusar o Governo de não ter um plano para a TAP e que o orçamento tem mais de mil milhões de euros para a companhia aérea portuguesa.



Rui Rio atirou que o "PS opta por governar com o PCP para o governo não cair e depois logo se vê se a economia anda ou não anda, não têm um rumo claro, vai navegando à vista. Não fico admirado se houver uma crise ou se o PS ceder ao partido comunista".