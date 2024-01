PSD, CDS e PPM já assinaram acordo para Aliança Democrática

Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo Câmara Pereira assinaram o acordo que dá origem à Aliança Democrática.

Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira já assinaram o acordo que dá origem à Aliança Democrática. Acordo foi assinado este domingo numa cerimónia na Alfândega do Porto em que também discursará um representante dos independentes que deverão integrar as listas conjuntas às legislativas.

O acordo, assinado pelos presidentes do PSD, Luís Montenegro, do CDS-PP, Nuno Melo, e do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, aponta como prioridades da AD alcançar níveis elevados de crescimento, reforçar rendimentos e salvar e reabilitar o Estado Social do definhamento em curso.

Na sala, completamente lotada e com muitas pessoas de pé e à porta que não conseguiram entrar, destaque para a presença de alguns notáveis como, por exemplo, dos ex-ministros Leonor Beleza e José Pedro Aguiar-Branco e o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

No texto, reitera-se que este acordo de coligação entre os três partidos incluirá as legislativas de 10 de março e as eleições europeias de 9 de junho, uma aliança "com o propósito de oferecer a Portugal a mudança política necessária e um Governo ambicioso, reformista, moderado, estável e maioritário".

O acordo de coligação prevê que o programa eleitoral da Aliança Democrática -- que promete uma campanha "pela positiva" - tenha contributos dos três partidos e de personalidades independentes e, sobre lugares, refere apenas que as listas para as legislativas e europeias "serão baseadas na ponderação global dos resultados que os três partidos obtiveram" em anteriores sufrágios, cumprindo a lei da paridade e incluindo independentes.

Em representação do movimento de independentes, o ex-bastonário da Ordem dos Médicosfoi o primeiro a discursar e justificou a sua presença nesta coligação para "exercer um direito de cidadania"., líder do Partido Popular Monárquico, garantiu "a Aliança Democrática representa hoje a esperança de derrotar o PS e a sua gerigonça"."As políticas do PS estão a atrasar o nosso País", afirmou.Já, líder do CDS-PP, começa por dizer que as "próximas eleições não será para escolher entre partidos e coligações mas sim oportunidades de os portugueses responderem ao referendo possível ao estado a que o País chegou"."Durante três anos Pedro Nuno Santos teve políticas de habitação em mãos por isso é o rosto personificado da destruição na habitação", garantiu."Os portugueses vão ter que decidir se querem taxa de desemprego jovem superior a 20% em Portugal", disse, atirando a culpa para António Costa e Pedro Nuno Santos.

Segundo Nuno Melo, quando a opção é entre escolher um projeto rigorosamente igual ou um projeto reformista e inovador, os portugueses não podem ter dúvidas na hora de votar.

"Hoje em causa está mesmo a opção entre continuar com o que tivemos durante oito anos ou um projeto que é estável, confiável e com quadros capazes, se o eleitorado olhar para o espaço político centro-direita só há um projeto assim que é o da AD", acrescentou.

Nuno Melo lembrou ainda que sempre que CDS-PP e PSD se coligaram para eleições legislativas venceram os atos eleitorais, antevendo que isso se irá repetir.

Sobre a crise no País afirmou que "não nasceu em Belém mas sim em São Bento pela mão do primeiro-ministro e do secretário de estado que tinha ao lado".O centrista lembrou que o Governo PS lidera o país há oito anos, não há um, dois, três ou quatro, mas sim há oito, portanto, a culpa da atual crise não é do PSD, nem do CDS-PP, mas sim do PS.é o último a discursar. "Estamos aqui e agora para dar esperança e confiança a Portugal", disse na cerimónia de assinatura oficial da Aliança democrática.Refere que este é um projeto que assegura "condições de trabalho à geração do meio, que está no ativo e que tantas vezes é esquecida e massacrada" mas também que "prepara o presente e o futuro daqueles que já não estão na vida ativa" e que para isso AD propõe-se a "valorizar as pensões, sobretudo as mais baixas, sem esquecer o rendimento mínimo a todos os pensionistas".Para o líder do PSD, o País está num impasse e estagnado, mas este é um projeto "de confiança, de esperança, carregado de alma e motivação", acrescentando que o que falta ao País "é um bom governo"."Numa sociedade onde uma pessoa que trabalha tem menos rendimentos que outra que não trabalhada, é uma sociedade que não cresce, que não tem mérito, sem riqueza. É uma sociedade pobre", refere. "Este é um projeto para um governo onde todos contam, não quero a pobreza como estado normal".Ataca ainda o Partido Socialista, dizendo que "o governo acabou por pura incompetência dos seus membros". " Para todos aqueles que acreditaram no Partido Socialista e se dececionaram, este projeto é para essas pessoas"."O projeto político da AD não se alimenta nem pela ameaça nem pela hostilidade e não se move, ao contrário dos nossos adversários, pelo passa-culpas, pelo ressentimento ou pela instigação infantil do medo. Ao contrário do PS, não é um movimento político ressabiado", afirmou."Nós hoje somos muitos nesta sala - esta sala que está a ferver e fervilhar de entusiasmo - amanhã seremos mais, vamos ser milhões, vamos ganhar as eleições e transformar Portugal", apelou.