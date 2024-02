PSD Madeira quebra coligação com CDS-PP e avança sozinho se houver eleições antecipadas

Líder do CDS-PP referiu-se à decisão de os social-democratas como uma "rescisão de contrato sem justa causa".

O líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou esta quarta-feira que o partido vai concorrer sozinho caso o Presidente da República convoque eleições antecipadas na região autónoma, quebrando a coligação com o CDS-PP que venceu as regionais de 2023.

"Aquilo que eu proponho na minha moção é o PSD concorrer sozinho", afirmou Miguel Albuquerque, indicando também que já entregou a sua candidatura às eleições internas da estrutura regional do PSD, agendadas para 21 de março.

Na segunda-feira, o líder do CDS-PP, Rui Barreto, referiu-se à decisão de os social-democratas avançarem sozinhos para eleições como uma "rescisão de contrato sem justa causa", realçando que o seu partido foi "um fator de estabilidade, de competência, de responsabilidade no Governo Regional da Madeira".