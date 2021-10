OE2022: PSD "mais preocupado" com Orçamento do Estado e BE assume "negociações longe de ter sucesso"

Governo apresenta aos partidos, esta quarta-feira, as linhas gerais do Orçamento de Estado para 2022.

O Governo apresenta, esta quarta-feira, as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 aos partidos.

PSD sai "mais preocupado" de reunião com o Governo

O PSD disse que saiu da reunião com o Governo "mais preocupado" do que entrou, dizendo que nem sequer foi apresentado ao partido o cenário macroeconómico completo.

"Não nos foi apresentado todo o quadro macroeconómico, o que esta reunião deixa muito claro é que saímos daqui mais preocupados do que entrámos", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira, no final de uma reunião de cerca de meia hora com o ministro das Finanças e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no parlamento.



Bloco de Esquerda diz que ainda há um caminho para ser um bom Orçamento do Estado

O deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, considerou que "as negociações estão longe de ter sucesso" e que "não há esquadrometro para medir o Orçamento do Estado, mas sim medidas concretas que têm impacto na vida das pessoas. E, neste sentido, ainda falta um caminho para ser um bom Orçamento. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda contestou o otimismo manifestado pelo primeiro-ministro sobre as negociações do Orçamento para 2022, contrapondo que há "parcas respostas" do Governo e que o processo está longe de ter sucesso.





PCP diz que falta poder de compra em Portugal

O Partido Comunista Português defende um aumento de salários e salienta "que os níveis económicos não permitem um grande poder de compra".

O partido demonstrou preocupação pela falta de respostas do Governo às dificuldades da sociedade. O PCP afirmou que o Governo aponta para perspetivas de crescimento económico de 5,5% para o próximo ano, considerando ainda "mais incompreensível" que o executivo diga não ter margem para aumentar salários na administração pública.

"Como é que se compreende, com perspetivas de crescimento económico que este ano são de 4,6% e para o ano podem chegar aos 5,5%, que os trabalhadores da administração pública continuem a perder 11% do seu poder de compra?", questionou o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, após a reunião com o ministro das Finanças e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na Assembleia da República.



CDS diz não haver garantias para alívio do IRS em 2022

Deputada Cecília Meireles do CDS-PP refere que eram necessários estimulos extras para um crescimento da economia que nãpo aconteceu.



O Governo refere que o crescimento do PIB situa-se no 4,5%, isto significa que não vai ser possível atingir o objetivo do Orçamento do Estado do ano passado. O partido refere que a dívida pública é muito elevada. "Isto foi um efeito da pandemia que o Governo deve corrigir", disse a deputada.



Cecília Meireles acrescentou ainda que "era essencial que a economia tivesse crescido, mas não cresceu". Para o partido o "mais importante era a garantia que os portugueses não vão pagar mais IRS em 2022 do que pagaram em 2021, com os mesmos rendimentos, e essa garantia não foi dada".