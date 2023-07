PSG aceita proposta recorde do Al Hilal por Mbappé

Sauditas ofereceram 300 milhões de euros; decisão está agora nas mãos do internacional francês, que pode vir a ser orientado por Jorge Jesus.

A 'Sky Sports' garante que o PSG já aceitou a proposta de 300 milhões de euros do Al Hilal por Kylian Mbappé. A decisão está agora nas mãos do internacional francês, que dirá se quer ou não prosseguir a carreira na equipa que é orientada por Jorge Jesus. Caso se confirme esta transferência, será a maior da história do futebol, batendo o atual recorde de 222 M€, quando Neymar foi do Barcelona precisamente para o PSG, em 2017.De resto, hoje foi noticiado que o Barcelona também estaria interessado no avançado, tentando um eventual negócio através da cedência de vários jogadores em troca de Mbappé. Contudo, os milhões da Arábia terão convencido o PSG... mas falta saber se o futebolista dirá que sim também.Mbappé, recorde-se, foi afastado da equipa e não integrou a digressão de pré-época do campeão francês. Isto depois de se ter recusado a acionar a opção para renovar até 2025. Como termina contrato no verão de 2024, o PSG, com receio de ver o seu craque sair a custo zero, pretende agora fazer um encaixe neste defeso.