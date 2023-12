PSP ajuda a desmantelar gangue que furtou 20 quilómetros de fio telefónico na Galiza. Três portugueses entre os sete detidos

Em causa estão prejuízos superiores a 500 mil euros.

A PSP e a Guardia Civil espanhola desmantelaram um gangue que se dedicava ao furto de metais não preciosos na região espanhola da Galiza, efetuando sete detenções. Entre os suspeitos, três são portugueses e os outros espanhóis.

O CM sabe que a investigação juntou dois inquéritos, um deles a correr termos no Ministério Público português. Com apoio da Europol, organismo europeu de polícia, foi possível recolher informação desde março deste ano, que imputou a prática de 57 crimes de furto aos suspeitos. De acordo com um comunicado oficial da PSP, o grupo furtou mais de 20 quilómetros de cabo de cobre telefónico, causando prejuízos superiores a 500 mil euros. Há registo da atividade do gangue também em solo nacional.

Em 10 anos, entre 2012 e 2022, a PSP registou 11706 crimes de furto de metais precioso, tendo prendido 129 pessoas entre 2019 e 2023.