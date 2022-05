PSP alerta para condicionamentos junto ao Estádio Nacional na Final da Taça de Portugal

Jogo entre as equipas do FC Porto e do CD Tondela começa às 17h15 deste domingo.

A Final da Taça de Portugal, entre as equipas do FC Porto e do CD Tondela, realiza-se no próximo domingo, no Estádio Nacional, e vai provocar alguns condicionamentos ao trânsito nas imediações do local devido à elevada afluência de pessoas esperada para esse local da cidade.



Aos adeptos do FC Porto, a PSP aconselha que devem preferencialmente efetuar o acesso pelo lado Sul do Estádio, em direção ao Parque 1, vindo diretamente da A9 (CREL) seguindo em direção à Marginal/Algés.