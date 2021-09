PSP deteve gangue suspeito de vários roubos nas ruas do Porto

No momento da detenção, suspeitos estavam na posse de oito telemóveis, 70 euros, um relógio e vários cartões multibanco, refere fonte policial.

Três jovens consumaram nove roubos sob ameaça de faca, na madrugada desta quinta-feira, na Baixa do Porto, segundo indícios recolhidos pela PSP, que deteve os três suspeitos.

Os detidos, com idades entre 20 e 22 anos e residentes na Maia e no Porto, foram intercetados cerca das 03h50 no Campo Mártires da Pátria (Cordoaria) depois de a PSP ter sido alertada por um homem que momentos antes tinha sido vítima de roubo, através de ameaça com recurso a arma branca, num local próximo, o Passeio das Virtudes.

Os suspeitos, indica um comunicado policial, "foram intercetados na posse da quantia monetária subtraída ao cidadão, bem como seis telemóveis um relógio e quatro cartões de crédito/débito bancário, que se veio a apurar terem sido subtraídos, através do mesmo método a outras oito vítimas".