PSP cerca bairro em Lisboa para apanhar armas ilegais

Entre os suspeitos há uma mulher grávida por estar alegadamente ligada a uma das armas apreendidas.

Uma investigação a uma série de crimes violentos - desde tentativas de homicídio a roubos com armas de fogo - levou a PSP a cercar, esta terça-feira, o Bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais, Lisboa, logo ao nascer do sol. A missão era localizar essas armas e os respetivos donos suspeitos através do cumprimento de 38 mandados de busca. Três horas depois do início, os mais de 50 operacionais da PSP deixavam o bairro com 11 detidos (três mulheres e oito homens), três armas de fogo, centenas de munições e mais de 20 mil euros em dinheiro.

Os suspeitos foram surpreendidos ainda na cama e não tiveram hipótese de reação perante a intervenção musculada da PSP. Um dos homens apanhados até nem era visado nesta investigação, mas tinha pendente um mandado de detenção para responder em tribunal num processo de violência doméstica. Outros dois foram detidos por ocupação abusiva de habitações naquele bairro, gerido pela Gebalis. Há também uma mulher grávida entre os presos, alegadamente por estar ligada a uma das armas apreendidas. Houve ainda milhares de artigos contrafeitos apanhados em arrecadações e viaturas.





Saiba mais no site do Correio da Manhã