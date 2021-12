PSP corta ceia de Natal nas esquadras

"Consideramos uma decisão sem qualquer justificação", defende presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.

O diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, emitiu uma ordem de serviço para todo o dispositivo desta força de segurança que determina o corte da ceia de Natal, e de todas as festas organizadas para celebrar esta quadra, nas instalações policiais.

A determinação, sabe o CM, seguiu já no início deste mês. Na origem do mesmo estará a necessidade, segundo o líder máximo da Polícia de Segurança Pública, de conter focos de infeção da doença Covid-19.

Paulo Jorge Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), acrescentou ao CM que além desta proibição, o diretor-nacional proibiu ainda o fornecimento de alimentos às unidades policiais para a realização das referidas ceias de Natal. "Consideramos uma decisão sem qualquer justificação", explicou.

Também Carlos Torres, presidente do Sindicato Independente de Agentes da PSP, disse ao nosso jornal "compreender e aceitar que não sejam permitidos ajuntamentos nesta fase". O sindicalista acrescentou, no entanto, "não entender como não se fornece alimentação a quem tem a obrigação de zelar pela segurança de todos".



O CM já pediu à Direção-Nacional da PSP mais explicações sobre esta ordem de serviço, mas ainda não as recebeu.