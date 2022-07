PSP deteve adepto no estádio do Vitória de Guimarães por resistência e coação às autoridades

Homem desobedeceu a uma medida restritiva que o impede de frequentar recintos desportivos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na quinta-feira um adepto por "resistência e coação à autoridade", durante o encontro da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, entre o Vitória de Guimarães e o Puskas Akadémia.

De acordo com a nota de imprensa divulgada pela PSP, o adepto detido está ainda impedido de entrar em recintos desportivos.

"O indivíduo em causa foi detido, sendo que também se verificou que o mesmo, ao assistir a este evento desportivo, desobedeceu a uma medida restritiva que o impede de frequentar recintos desportivos, decretada pela APCVD-Autoridade para a Prevenção Contra a Violência no Desporto", pode ler-se na nota.

De acordo com a PSP, quando os minhotos anotaram o segundo golo diante dos húngaros, "foi detetado o arremesso de um tubo de uma bandeira para o interior do recinto desportivo", um comportamento que levou os polícias presentes a dirigirem-se ao local onde estava o adepto responsável.

"Durante o intervalo do jogo, a PSP, através dos polícias em serviço no recinto desportivo, dirigiu-se ao local onde o adepto responsável pelo arremesso se encontrava com o objectivo de o identificar, tendo este, assim como outros adeptos, oferecido resistência à PSP, reagindo violentamente, agredindo e coagindo os polícias. Tal viria a culminar numa intervenção policial com vista à reposição da ordem", explicou a PSP.

O Vitória de Guimarães deu na quinta-feira um passo importante rumo à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, ao vencer na receção aos húngaros do Puskas Académia por 3-0.

A equipa vimaranense, primeira portuguesa a entrar oficialmente em ação na época que está a arrancar, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Rúben Lameiras, logo aos quatro minutos, e de Tiago Silva, aos 39, tendo o brasileiro Anderson Silva, aos 65, sentenciado o encontro e conferido uma vantagem mais confortável ao Vitória para a segunda mão.

A partida da segunda mão está agendada para 28 de julho, em Felcsút, na Hungria.