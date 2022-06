Megaoperação da PSP: 34 detidos por suspeitas de corrupção no IMT

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e em investigação no Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, encontram-se em curso buscas domiciliárias e não domiciliárias tendentes à recolha de prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos.