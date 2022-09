PSP fora de serviço persegue motociclista em condução perigosa, acaba cercado por populares e dispara

Um pessoa ficou ferida. Autoridades fizeram duas detenções.

Um tiroteio que envolveu um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) fez um ferido, na tarde deste sábado, na Quinta da Princesa, no Seixal (Setúbal). Duas pessoas acabaram detidas.Conforme apurou o, o incidente aconteceu após um polícia, fora de serviço, ter perseguido um motociclista que seguia sem capacete e com um menor. Após ser abordado pelo agente, o homem com a ajuda de moradores e familiares que se encontravam no local, cercaram insultaram e ameaçaram o polícia que, entretanto, tinha dado voz de detenção ao condutor da mota. Segundo comunicado da PSP, o polícia recorreu à arma de fogo e disparou contra a perna direita de um dos suspeitos na sequência da tensão.A vítima foi transportada para o hospital, com ferimentos graves.O condutor da mota conseguiu fugir do local.A PSP está a investigar o caso.