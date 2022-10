PSP interceta 50 adeptos do Sporting com bastões e tochas e 150 adeptos do Olympique de Marseille à procura de confrontos

Foram apreendidas onze balaclavas, doze tochas, três bastões, luvas táticas, um picador artesanal, um foguete, uma lata de tinta verde e uma gola.

A PSP iniciou, na terça-feira, uma operação a propósito do jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Olympique de Marseille, tendo intercetado um grupo de 50 adeptos do Sporting "suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade" e ter detetado um grupo de 150 adeptos do Olympique de Marseille com "suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos".A operação foi motivada pela chegada, na terça-feira, dos primeiros adeptos da equipa francesa a território nacional e o Corpo de Intervenção da PSP foi reforçado.Os agentes posicionaram-se em "locais de grande afluência de pessoas, procurando manter intactas a segurança, tranquilidade e paz públicas, não só dos residentes nestes locais como também daqueles que diariamente visitam o país pelas variadas razões".O primeiro contacto dos agentes com adeptos aconteceu pelas 22h10, na Rua Vitor Damas. A polícia intercetou "um grupo de 50 indivíduos, adeptos do Sporting Clube de Portugal, todos vestidos de negro, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade".No decorrer da ação foram apreendidas onze balaclavas, doze tochas, três bastões, luvas táticas, um picador artesanal, um foguete, uma lata de tinta verde e uma gola."O segundo momento ocorreu, pelas 00h00, do dia 12 de outubro, quando os polícias detetaram um grupo com 150 adeptos do Olympique de Marseille, na zona da Praça da Figueira, que deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, não sendo, após abordagem e identificação, nada de ilícito detetado na sua posse", avança ainda a PSP em comunicado.A PSP vai manter o policiamento preventivo de forma a prevenir comportamentos perturbadores da paz pública.Jogo realiza-se esta quarta-feira, às 20 horas.