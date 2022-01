PSP obrigada a intervir em cena de pancadaria no final de jogo de futebol em Ermesinde. Veja o vídeo

Não é a primeira vez que existem conflitos em jogos entre as duas equipas.

Pancadaria no final de jogo de futebol entre o Ermesinde Sport Clube e o CD São Pedro da Cova, no Estádio dos Sonhos em Ermesinde obriga a ação da PSP em campoConfusão começou logo após o final do jogo. Teve início num desentendimento entre jogadores das duas equipas no jogo da 1ª jornada da fase de manutenção da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.Um homem foi detido por invasão de campo.O São Pedro da Cova venceu a partida por 3-1.