PSP participa ao Ministério Público insultos de negacionistas a Ferro Rodrigues

Manifestantes bateram no carro onde seguiu o presidente da Assembleia da República.

A PSP vai participar ao Ministério Público os insultos de negacionistas ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, no passado sábado.Com o mote "Pelas Nossas crianças - Pela liberdade", dezenas de pessoas manifestaram-se junto ao parlamento. Cercaram ainda um restaurante onde Ferro Rodrigues estava a almoçar com a esposa, gritando insultos e filmando toda a situação."Assassino" e "pedófilo" foram alguns dos insultos dirigidos ao presidente da AR. Nas imagens a que oteve acesso, é ainda possível ver alguns manifestantes a bater no carro onde seguiu Ferro Rodrigues.