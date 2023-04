PSP realiza operação de combate ao tráfico de droga no Bairro da Pasteleira no Porto

Magina da Silva garante que "há grandes quantidades de droga, alguma dela ainda embalada conforme foi despachada do local de origem".

A PSP do Porto está a realizar, esta quinta-feira, com a colaboração de outras valências policiais, uma operação de combate ao tráfico de droga no Bairro da Pasteleira.

A operação visa "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicava ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto", pode ler-se no comunicado divulgado pela autoridade.





Em declarações aos jornalistas, o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, afirmou que o consumo de estupefacientes é um "problema de saúde pública" e que esta é uma problemática que deve preocupar todos.Magina da Silva disse ainda que a "Pasteleira deve ser um dos bairros mais policiados de Portugal" e que as autoridades efetuaram 582 ações para "devolver alguma tranquilidade aos moradores que não são traficantes nem consumidores".

A PSP garante que "há grandes quantidades de droga, alguma dela ainda embalada conforme foi despachada do local de origem".



O diretor nacional da PSP, anunciou ainda que esta sexta-feira a PSP vai estar presente no Bairro da Pasteleira , para "segurança de todos od cidadãos".