PSP salva homem de carro em chamas no Parque de Oliveiras em Loures

Vítima de 50 anos foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo por inalação de fumos e desorientação.

A PSP salvou um homem de um carro em chamas após deparar-se com a viatura a arder e o condutor no interior inconsciente, na madrugada deste sábado, no Parque de Oliveiras em Loures. Desta forma as autoridades fizeram utilização do extintor do veículo policial e retiraram a vítima do carro.