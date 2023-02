Megaoperação da PSP e ASAE encerra discoteca Krystal em Lisboa

Força policial deu cumprimento a um mandado de busca na sequência de algumas desordens no estabelecimento.

A PSP e a ASAE levou a cabo na madrugada deste sábado uma operação de fiscalização em Alcântara, Lisboa, no âmbito do combate à violência em zonas de diversão noturna, que resultou na suspensão da atividade da discoteca Krystal.Em comunicado, a PSP dá conta que cumpriu um mandado de busca na sequência de algumas desordens no estabelecimento e que a ação teve a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Autoridade de Saúde Alimentar e Económica (ASAE) e da Autoridade Tributária (AT).A ação que teve início cerca das 3h15 culminou na apreensão de pequenas quantidades de estupefacientes, nomeadamente haxixe heroína e ecstsy, no levantamento de um auto de contraordenação por parte da Autoridade Tributária por falta de emissão de fatura, um por falta de controlo de acessos/contabilização de pessoas no interior e um auto de contraordenação por falta de condições de higiene no trabalho que motivou a suspensão de atividade até nova fiscalização por parte da ASAE.Durante as buscas foram revistadas mais de 400 pessoas, que se encontravam no interior da discoteca.