Putin cantou em evento de solidariedade. Veja o vídeo do momento

Uma atuação do presidente da Rússia em 2010 voltou a dominar as redes sociais nas últimas horas.

Vladimir Putin cantou o tema "Blueberry Hill" num evento de solidariedade para crianças, em São Peterbursgo, e na plateia estavam celebridades como

Sharon Stone, Kevin Costner, Kurt Russell, Gérard Depardieu e Monica Bellucci, que o aplaudiram.

O vídeo, que está no Youtube, já conta com mais de um milhão e 300 mil visualizaçõesPrincipalmente na rede social Twitter, o momento está a ser amplamente partilhado, com vários comentários que criticam a prestação do presidente.