Putin é acusado por Boris Johnson de ameaçar "segurança de toda a Europa"

O primeiro-ministro britânico acusou esta sexta-feira o Presidente russo de "ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa", na sequência do bombardeamento de uma central nuclear pelas forças russas na Ucrânia.

Boris Johnson disse que as ações de Vladimir Putin eram irresponsáveis, de acordo com um comunicado divulgado depois de uma conversa telefónica com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.





O primeiro-ministro do Reino Unido prometeu convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU "nas próximas horas".