Putin exige Crimeia e Donbass: As condições da Rússia para travar ofensiva na Ucrânia

Lista de condições do Kremlin incluem a alteração da Constituição ucraniana para consagrar o estatuto de neutralidade do país.

A Rússia garantiu esta segunda-feira estar disposta a travar a sua ofensiva na Ucrânia "imediatamente" se o Governo de Kiev aceitar uma série de condições, incluindo o reconhecimento da anexação da Crimeia e a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. Ainda não há resposta oficial da Ucrânia, mas o PR Volodymyr Zelensky já disse várias vezes que não aceitará qualquer solução que ameace a integridade territorial do país ou altere as fronteiras internacionalmente reconhecidas.





As condições russas para acabar com a guerra foram enumeradas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa entrevista à Reuters, na qual afirmou que as exigências foram apresentadas ao Governo ucraniano nas duas primeiras rondas das negociações de paz. Moscovo exige, nomeadamente, a suspensão imediata das hostilidades pelas forças ucranianas, a alteração da Constituição para consagrar o estatuto de neutralidade do país, o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia e o reconhecimento da independência das duas regiões separatistas do Donbass. "É só isto. Se o fizerem, a guerra termina num instante", disse Peskov. Recorde-se que, no domingo, Vladimir Putin já tinha dito que a Rússia só vai parar quando alcançar os seus objetivos "pela negociação ou pela guerra".



As exigências negociais da Rússia contrastam com a situação no terreno, onde as coisas parecem não estar a correr de feição às forças russas. Apesar da intensificação dos bombardeamentos e do aumento preocupante de baixas civis, as tropas de Moscovo continuam sem conseguir tomar nenhum dos seus principais objetivos, incluindo Kiev, e, esta segunda-feira, as tropas ucranianas retomaram a cidade de Chuhuiv, nos arredores de Kharkiv, matando dois comandantes russos e provocando "pesadas baixas" ao inimigo. Tomaram ainda o aeroporto de Mykolayiv, no Sul do país, e atingiram um navio de guerra russo que se aproximou do porto de Odessa.