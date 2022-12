Putin expressa desejo de fortalecer a cooperação militar com a China

"No contexto de pressões e provocações sem precedentes do Ocidente, estamos a defender as nossas posições de princípio", disse Putin.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou hoje ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, desejo de fortalecer a cooperação militar bilateral, considerando que as relações sino-russas são hoje "as melhores da história".

Putin falava no início de uma videoconferência com Xi Jinping, que o Kremlin disse ter como objetivo discutir "problemas regionais", no âmbito da parceria estratégica entre as duas potências, e no final de um ano marcado pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro.

