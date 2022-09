Putin visitará a 6 de setembro manobras militares Vostok-2022 no Extremo Oriente

Na competição participam mais de 50.000 efetivos da Rússia e de países aliados, China incluída.

O Presidente russo, Vladimir Putin, visitará na próxima terça-feira, 06 de setembro, as manobras militares Vostok-2022 no Extremo Oriente russo, nas quais participam mais de 50.000 efetivos da Rússia e de países aliados, China incluída.

"O Presidente visitará a fase ativa dos exercícios a 06 de setembro", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Os exercícios militares, que se prolongarão até 07 de setembro, são dirigidos pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia, general Valeri Guerasimov, e decorrem em sete zonas do distrito militar oriental e nas águas dos mares de Okhotsk e do Japão.