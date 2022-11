Qatar proíbe venda de cerveja nos estádios

Proibição poderá criar um problema financeiro com um dos principais patrocinadores da competição.

O Qatar anunciou que será proíbida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios do campeontado mundial. Esta proibição surge após os adeptos do mundial também não estarem autorizados a comprar cerveja nos arredores dos estádios da World Cup, segundo informação divulgada pela Sky News.A justificação para a decisão do Qatar é que a presença de álcool, para muitos adeptos do campeonato do mundo, não será uma experiência agradável. No Qatar, a venda de álcool é rigorosamente controlada e, no caso da população muçulmana, o álcool só pode ser consumido em bares de hotéis e restaurantes, afastados da vista da rua. O pedido para que a venda de álcool fosse proibida nos estádio foi feito pela família real do Qatar.Espera-se que haja um anúncio ainda durante esta sexta-feira, ms acredita-se que no jogo em que o Qatar confronta o Equador - que irá decorrer este domingo - os adeptos não possam comprar cerveja. Ainda é incerto se o álcool estará disponível nas áreas corporativas, segundo o Sky News.O Qatar exigiu à FIFA que deixasse de vender cerveja nos estádios onde se realizam os jogos do mundial de futebol, segundo notícia avançada pelo jornal britânico The Times.

O pedido partiu da família real do Qatar e poderá criar um problema financeiro com um dos principais patrocinadores da competição, a marca de cerveja Budweiser, que poderá exigir uma indemnização milionária.

No Qatar, o consumo de álcool é bastante restrito e a bebida pode ser consumida apenas em alguns hotéis da capital.

Durante o mundial, estes regulamentos foram relaxados, mas o álcool continua a não ser vendido em supermercados e os preços das bebidas podem alcançar valores muito elevados - um litro de cerveja chega a custar mais de 13 euros.

Durante o campeonato, hotéis, zonas de fãs e estádios criaram períodos específicos em que é permitida a venda de álcool, embora com limitações, como a impossibilidade de comprar mais de duas cervejas ao mesmo tempo.

De acordo com uma fonte citada pelo jornal, é provável que os fãs sejam alertados antes do jogo de abertura - jogam Qatar o Equador - que não podem consumir cerveja.