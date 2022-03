"Qualquer ataque a civis é lamentável e condenável": Guterres apela ao fim da guerra

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, classificou esta segunda-feira os ataques a cidadãos e a infraestruturas civis na Ucrânia como "lamentáveis" e "condenáveis".

"A maioria dos ataques a pessoas e estruturas civis foram feitas no contexto de guerra das forças russas", afirmou Guterres.

Durante a conferência de imprensa, o secretário-geral da ONU garantiu que a guerra na Ucrânia está a desencadear outros problemas sociais a nível global, nomeadamente escassez de alimentos que já começam a ter efeitos em vários países africanos. "Numa altura em que vários países cedem à tentação de aumentar os seus orçamentos de defesa, há outros sem dinheiro suficiente para alimentar as suas pessoas", afirmou.Sobre as negociações de paz que têm decorrido entre a Ucrânia e a Rússia, António Guterres disse que é "preciso manter as negociações baseadas na Carta das Nações" e esclareceu, também, que já contactou vários líderes internacionais, nomeadamente membros da União Europeia, que tomaram a iniciativa de falar com Vladimir Putin, o presidente russo.Guterres sublinhou ainda que a ONU "está a fazer o melhor" que consegue e, por isso, vai atribuir mais 40 milhões de dólares (36 milhões de euros) do fundo central de resposta a emergências para aumentar a assistência humanitária à Ucrânia.