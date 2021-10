"Quando somos muito bons somos os melhores do mundo": Marcelo Rebelo de Sousa condecora seleção nacional de futsal

Seleção venceu este domingo o mundial de futsal.

Os atletas da seleção nacional de futsal foram recebidos esta segunda-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, para serem condecorados pelo Presidente da República após vencerem o mundial de futsal 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou os jogadores dirigindo-se aos mesmos como "os grandes vencedores". "Eramos os melhores da Europa, faltava sermos os melhores do mundo. Quando somos muito bons somos os melhores do mundo. Isto acontece no futsal, nas Forças Armadas, nos trabalhadores, nos Professores, na Economia. Quando somos muito bons, somos os melhores do mundo", disse o Presidente da República.

"O futsal tem características que importa salientar, é uma modalidade muito popular, no sentido de quem a pratica. Muito popular em pouco tempo, em todo o mundo. É de facto muito popular", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "cada português sente que há uma motivação adicional para praticar esta modalidade. Isto é fazer pelo exemplo. As vossas vitórias são motivadoras para as nossas crianças e jovens. É uma modalidade que apela à criatividade". E acrescentou "olhem para os países que têm ganho esta modalidade". "Nós somos criativos, nós somos talentosos", disse.

"O Ricardinho merece uma referência. Ele já era história, já estava na história e decidiu sair da história para voltar a fazer história. Para ele vai um abraço muito especial que não é de despedida. Aquilo que dizemos ao Ricardinho é até logo". Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que a lesão no tendão que afastou o jogador do campo foi um tema que "todos nós passamos a discutir o problema como um problema nacional".

No final do discurso do Presidente da República, o capitão da seleção deixou uma mensagem aos colegas e os portugueses, referindo: "Estamos aqui mais uma vez, após ter conquistado a Europa, conquistamos o mundo". "Obrigada por tudo o que dão ao nosso País, é um orgulho ser vosso porta-voz, vosso capitão", disse Ricardinho aos colegas. "Sintam-se orgulhosamente portugueses, vocês são um exemplo para milhares de crianças", referiu.