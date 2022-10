Quarta eliminatória da Taça de Portugal sorteada esta terça-feira

Sorteio tem início marcado para as 16h15, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol vão ser definidos esta terça-feira, num sorteio que conta com 10 equipas da I Liga, oito da II Liga, sete da Liga 3 e outros tantos do Campeonato de Portugal.

Depois da eliminação de oito primodivisionários, entre os quais o Sporting pelo Varzim, do terceiro escalão, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados entre 08 e 10 de novembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 16:15, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu, o rival Benfica e o Sporting de Braga e outras sete equipas da I Liga integram o sorteio, que será realizado sem os condicionalismos das rondas anteriores.

Além do Varzim, também fizeram 'tombar gigantes', na terceira ronda, Machico e Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, Vilaverdense, Vitória de Setúbal e Oliveira do Hospital, da Liga 3, e Mafra e Tondela, da II Liga.

Equipas qualificadas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:

I Liga: Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia, Sporting de Braga e FC Porto.

II Liga: BSAD, Moreirense, Nacional, Académico de Viseu, Farense, Leixões, Tondela e Mafra.



Liga 3: Vilaverdense, São João de Ver, Camacha, Varzim, Vitória de Setúbal, Oliveira do Hospital e Sanjoanense.

Campeonato de Portugal: Beira-Mar, Machico, Pêro Pinheiro, Dumiense, Valadares Gaia, Pevidém e Rabo de Peixe.