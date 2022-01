Quase 50 mil crianças entre os 5 e os 11 anos vacinadas contra a Covid-19

Agendadas mais de 105 mil crianças para os próximos dias.

Até às 19h00 desta quinta-feira, foram vacinadas contra a COVID-19 cerca de 49.100 crianças entre os 5 e os 11 anos, de acordo com o comunicado da DGS.Nos próximos dias 7, 8 e 9 de janeiro, estão agendadas mais de 105 mil crianças. Na parte da manhã destes três dias decorrerá a vacinação de crianças com 5 a 11 anos. Já no período da tarde, até dia 9, decorrerá a administração de doses de reforça contra a Covid, na modalidade de Casa Aberta através de senha digital, para a comunidade escolar - docentes e não docentes.Os utentes elegíveis da comunicade escolar do ensino básico e secundária e das Respostas Sociais na infância que queiram vacinar-se com a dose de reforço terão de agendar o pedido de desenha digital no Portal Covid-19:Já para a modalidade Casa Aberta os utentes devem solicitar uma senha digital no próprio dia em que pretendem ser vacinados. Para isso, deverão ser seguidas algumas regras:1. Antecipadamente consultar no portal a afluência do centro de vacinação, representada por semáforos () e verificar se o centro de vacinação pretendido tem o semáforo verde;2. Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital no telemóvel com o respetivo número e hora prevista.No centro de vacinação, os utentes devem apresentar um documento comprovativo da profissão que exercem.