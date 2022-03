Quase 6,5 milhões de ucranianos deslocados dentro do próprio país por causa da invasão russa, diz a ONU

Estimativas revelam que o número de deslocados pode atingir os cerca de 13 milhões.

As Nações Unidas calculam que até esta sexta-feira quase 6,5 milhões de ucranianos tenham sido obrigados a deslocar-se dentro do próprio país devido à invasão das tropas russas, além dos 3,2 milhões que já fugiram da Ucrânia.

As estimativas das agências da ONU, relativas às três semanas deste conflito, sugerem que o numero de deslocados pode rapidamente atingir o verificado na guerra da Síria, que levou cerca de 13 milhões de pessoas a deixarem as suas casas, deslocando-se dentro do país e para o estrangeiro.

As conclusões constam de um documento divulgado esta sexta-feira pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.