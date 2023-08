Quatro bombeiros feridos em acidente com carro de combate aos incêndios em Baião

Corporação de Vila Meã garante que as vítimas já foram avaliadas, "estão estáveis e a receber cuidados médicos".

Quatro bombeiros da corporação de Vila Meã ficaram feridos, esta terça-feira, após a viatura de combate aos incêndios em que seguiam ter capotado em Baião.O acidente ocorreu cerca 13h40 no teatro de operações do incêndio que lavra em Teixeira e Teixeiró, em Baião.De acordo com uma comunicado da Proteção Civil, as vítimas foram assistidas no local por equipas do INEM e dos bombeiros, tendo sido transportadas para o Hospital.Ao que oconseguiu apurar, o condutor da viatura sofreu um traumatismo cranioencefálico após o veículo ter capotado várias vezes antes de se imobilizar.Informações iniciais davam conta de que se tratariam de cinco bombeiros feridos e de que um deles teria mesmo estado desaparecido após o acidente.

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já tendo manifestou a sua solidariedade para com a corporação de bombeiros afetada.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a acompanhar a situação.



Nas redes sociais, a corporação de Vila Meã deixou uma mensagem onde garante que as vítimas já foram avaliadas, "estão estáveis e a receber cuidados médicos".