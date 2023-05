Quatro crianças encontradas com vida 17 dias após queda de avião

Aeronave transportava ainda três adultos, entre os quais o piloto, que foram encontrados mortos dentro do avião.

Quatro crianças foram encontradas vivas esta quarta-feira, mais de duas semanas depois de o avião em que seguiam a bordo ter caído, a 1 de maio, na Amazónia colombiana.A informação é avançada pelo presidente do país Gustavo Petro."Após árduos esforços de buscas por parte das nossas Forças militares, encontrámos com vida as quatro crianças que tinham desaparecido no acidente de avião em Guavire. Uma alegria para o país", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.De acordo com a Reuters, os menores com 4, 9, 13 anos e um bebé de 11 meses foram resgatados por militares, bombeiros e e autoridades da aviação civil.O avião Cessna 206 transportava sete pessoas entre Araraquara, no Amazonas, e o município de San Jose del Guaviare, quando emitiu um alerta de mayday devido a uma falha no motor.Três adultos, entre eles o piloto, foram encontrados sem vida no interior do avião.As equipas de resgate, apoiada por cães de busca, já tinham encontrado restos de peças de frutas com as quais as crianças se devem ter alimentado para sobreviver. Abrigos feitos através de vegetação também já tinham sido detetados.