Quatro detidos após furtos e desordem no Centro Comercial Vasco da Gama

Alguns dos elementos do grupo fugiram para a zona da Gare do Oriente depois de serem apanhados a furtar roupa numa loja.

Uma desordem que envolveu cerca de 20 pessoas e seguranças do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, terminou com quatro detidos pela PSP.O caso ocorreu pelas 22h00 deste domingo, quando um grupo foi apanhado a furtar roupa numa loja.Segundo fontes policiais, os seguranças retiveram alguns dos suspeitos e alertaram a PSP, mas nesse período os amigos tentaram libertá-los à força. A seguir fugiram para a zona da Gare do Oriente, onde agentes da PSP acabaram por deter quatro suspeitos. Três serão os autores do furto, o quarto foi detido por ter pendente um mandado de detenção.