Quatro detidos em megaoperação da PSP no combate ao tráfico de droga, roubo, furto e posse de armas proibidas

Megaoperação decorre em Espinho.

Está em curso desde as 6h00 da manhã desta segunda-feira uma megaoperação da PSP no combate ao tráfico de droga, furto, roubo e posse de armas proibidas em Espinho.Já foram detidos quatro homens por tráfico de droga, furto e roubo.Estão a ser executados sete mandados de busca domiciliária, cinco de busca não domiciliária, quatro de detenção, um de detenção e condução, para cumprimento de pena, emitidos pelo DIAP de Santa Maria da Feira.A Operação 'Popeye' envolve cerca de 100 polícias, apoiados por cerca de 20 viaturas, e conta com o apoio da Unidade Especial da polícia e o reforço dos Comandos do Porto e Distritais de Coimbra e Viseu.Em atualização