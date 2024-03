Vítimas foram transportadas para o hospital.

O despiste de um automóvel provocou quatro feridos, na manhã desta quinta-feira, na A3, sentido Braga-Porto, na Trofa.

O alerta foi dado às 08h11. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Santo Tirso e transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de S. João, no Porto.

No local estiveram, além dos meios de socorro, elementos da concessionária Brisa e militares da GNR, que investigam as causas do acidente.