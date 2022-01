Irmãos morrem em colisão entre dois carros em Santiago do Cacém. Mãe luta pela vida

Vítimas mortais são bebé de dois meses e jovem de 16 anos. Há outra criança de 12 anos ferida.

Um bebé de dois meses e um jovem de 16 anos morreram este domingo numa violenta colisão entre dois carros, ocorrida às 13h45 deste domingo, no concelho de Santiago do Cacém. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 261, entre Alvalade e São Domingos, que foi totalmente cortada ao trânsito.



A violenta colisão fez ainda dois feridos, uma mulher, mãe das crianças, e outra criança de 12 anos, que foram levados ao Hospital de Setúbal. A mulher ficou ferida com gravidade e luta pela vida.

Foi acionado um helicóptero do INEM, para transporte de uma das vítimas, o bebé de dois meses, que ainda foi levado ao transporte aéreo, mas sucumbiu aos ferimentos ao chegar, tendo o óbito sido declarado no local. A outra vítima mortal foi ainda sujeita a manobras de reanimação, sem sucesso.



Todas as vítimas seguiam no mesmo carro, apurou o CM. Os corpos das vítimas mortais serão levados ao Instituto de Medicina Legal do Hospital do litoral Alentejano.

O socorro foi prestado por 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas, dos bombeiros de Alvalade, de Santiago do Cacém e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (INEM) do Hospital do Litoral Alentejano.