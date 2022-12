Quatro homicídios à facada num espaço de dez dias em Lisboa

André Rodrigues, de 29 anos, foi preso pela PJ por dar 30 golpes no taxista Edmilson Mattos. Atacou para o roubar e comprar droga.

Em apenas dez dias (entre 20 e 29 de dezembro), quatro pessoas foram mortas à facada na Área Metropolitana de Lisboa.



Dois dos crimes ocorreram quinta-feira, no concelho de Sintra. O proprietário de um café na Agualva, Sintra, foi morto com uma facada à traição nas costas. No mesmo dia, mas em Rio de Mouro, o taxista brasileiro Edmilson Mattos, de 42 anos, foi assassinado com 30 facadas. A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de André Rodrigues, compatriota da vítima, de 29, que agiu para roubar dinheiro com o qual depois comprou e consumiu droga.

